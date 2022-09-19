Жители Херсонщины желают как можно быстрее провести референдум и получить гарантии вхождения региона в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу области Кирилла Стремоусова.
Напомним, ранее члены Общественной палаты Луганской Народной Республики подписали обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании российским регионом. Они уверены, что жители ЛНР поддержат данную инициативу.
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