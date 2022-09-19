Стремоусов: Херсонская область желает как можно скорее провести референдум

Жители Херсонщины желают как можно быстрее провести референдум и получить гарантии вхождения региона в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу области Кирилла Стремоусова.

Напомним, ранее члены Общественной палаты Луганской Народной Республики подписали обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании российским регионом. Они уверены, что жители ЛНР поддержат данную инициативу.