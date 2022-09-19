Националисты киевского режима опять применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS против мирных граждан.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
В городе Сватово в ЛНР боевики армии Украины нанесли удар четырьмя ракетами по больнице, где находились дети, беременные женщины и раненые солдаты, сообщают военкоры.
По информации, есть погибшие и раненые. Ракеты данной РСЗО имеют высокую точность и случайный удар исключается. Выходит, что стреляли, заранее зная цель, калеча и убивая людей.
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