Боевики ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по больнице в Сватово

Националисты киевского режима опять применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS против мирных граждан.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

В городе Сватово в ЛНР боевики армии Украины нанесли удар четырьмя ракетами по больнице, где находились дети, беременные женщины и раненые солдаты, сообщают военкоры.

По информации, есть погибшие и раненые. Ракеты данной РСЗО имеют высокую точность и случайный удар исключается. Выходит, что стреляли, заранее зная цель, калеча и убивая людей.