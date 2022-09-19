Telegram-каналы украинских пользователей разгоняют фейковые заявления о том, что армия России стала использовать заградотряды на Артёмовском направлении.
Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера Михаил Ходарёнок.
По его словам, фейкомёты ссылаются на некий приказ №222, очевидно, проводя параллели с "Приказом №227 Ни шагу назад", который вышел в годы Великой Отечественной войны.
"Такого приказа нет в природе. Есть приказ №222 от 23 июля 2004 года, касающийся сугубо корабельного хозяйства ВС РФ", — подытожил Ходарёнок.
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