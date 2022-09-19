Ходарёнок: на Украине разгоняют фейк, что ВС РФ начали использовать заградотряды

Telegram-каналы украинских пользователей разгоняют фейковые заявления о том, что армия России стала использовать заградотряды на Артёмовском направлении.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера Михаил Ходарёнок.

По его словам, фейкомёты ссылаются на некий приказ №222, очевидно, проводя параллели с "Приказом №227 Ни шагу назад", который вышел в годы Великой Отечественной войны.

"Такого приказа нет в природе. Есть приказ №222 от 23 июля 2004 года, касающийся сугубо корабельного хозяйства ВС РФ", — подытожил Ходарёнок.