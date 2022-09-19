Рожин: на Угледарском направлении линия фронта в стабильном состоянии

На Угледарском направлении за последний месяц не случилось каких-либо существенных подвижек. Переход "из рук в руки" отдельных населённых пунктов носит тактический характер.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, фронт проходит в районе н. п. Никольское, Егоровка, Павловка и Шевченко.



За последние месяцы подвижки минимальны, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал аналитик. Линия фронта там без изменений.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 сентября заявил, что на Угледарском направлении, ситуация довольно стабильна, объединённая армия продолжает продвижение.