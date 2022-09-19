Республики Донбасса, без сомнения, должны стать частью Российской Федерации.
Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
"Уверен, годы сожительства с Украиной доказали жителям Донбасса, что с нацизмом и галичанским национализмом им не по пути. Уверен, что вслед за Донбассом своё слово скажут и остальные части украинского лоскутного одеяла", — цитирует парламентария издание RT.
Напомним, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились 19 сентября с призывами немедленно провести голосование о присоединении республик к России.
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