Милонов: республики Донбасса, безусловно, должны стать частью России

Республики Донбасса, без сомнения, должны стать частью Российской Федерации.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

"Уверен, годы сожительства с Украиной доказали жителям Донбасса, что с нацизмом и галичанским национализмом им не по пути. Уверен, что вслед за Донбассом своё слово скажут и остальные части украинского лоскутного одеяла", — цитирует парламентария издание RT.

Напомним, общественные палаты ЛНР и ДНР обратились 19 сентября с призывами немедленно провести голосование о присоединении республик к России.