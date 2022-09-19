ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Терновые поды в Николаевской области

Вооружённые силы Украины продолжают терпеть поражения при попытках наступления на Херсон. Армия России и ДНР отбили атаку на Терновые Поды в Николаевской области Украины, пишет "Русская весна".

С помощью танков и артиллерии российские и союзные войска НМ ДНР уничтожили членов личного состава ВСУ и БМП. Одна боевая машина досталась ВС РФ в качестве трофея. В плен взяты медик 24-й бригады ВСУ и офицер, которым оказался старший сержант ВСУ Сова Михаил Иванович.

Ранее сообщалось о неудачной попытке контрнаступления военных колонн ВСУ на село Правдино в Херсонской области. Противник обратился в бегство, а арсенал армии РФ пополнился боевыми трофеями.