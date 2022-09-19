Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"

ВСУ ведёт наступление на город Красный Лиман в Донецкой области.

Telegram-канал "Царьград", ссылаясь на источник с донбасской передовой, сообщает, что украинская армия атакует город областного значения Красный Лиман.

"ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений — с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил", — гласит сообщение защитников города.

Добровольцы из отряда "Кубань" при поддержке луганских казаков и артиллеристов ВС РФ уже больше десяти дней отражают массированные атаки ВСУ на административный центр Краснолиманского района ДНР.

Источник отмечает, что огневое давление противник усилил после сообщения о скорых референдумах о присоединении ДНР к России.