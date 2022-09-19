ВСУ ведёт наступление на город Красный Лиман в Донецкой области.
Telegram-канал "Царьград", ссылаясь на источник с донбасской передовой, сообщает, что украинская армия атакует город областного значения Красный Лиман.
"ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений — с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил", — гласит сообщение защитников города.
Добровольцы из отряда "Кубань" при поддержке луганских казаков и артиллеристов ВС РФ уже больше десяти дней отражают массированные атаки ВСУ на административный центр Краснолиманского района ДНР.
Источник отмечает, что огневое давление противник усилил после сообщения о скорых референдумах о присоединении ДНР к России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Над городом поднимается чёрный столб дыма.