Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эрдоган: Россия и Украина договорились обменять 200 пленных
Минобороны РФ: экипажи Су-34 успешно поражают противника с помощью ракет Х-29
Давняя отповедь Жириновского Пугачёвой - лучший ответ на "бунт" певицы
Спикер парламента Крыма: выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден
Китай поблагодарил Путина за поддержку КНР по вопросу Тайваня
Бывший президент Бразилии задолжал бюджету страны $3,5 млн налогов
Иран будет ежедневно закупать девять миллионов кубометров газа у России
ПВО Новой Каховки отразила две ночные ракетные атаки на город
В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали 18 человек

Стремоусов: все попытки наступления украинских войск на Херсон потерпели крах

Силовые структуры

Украинские боевики продолжают обстрел мирных городов и населённых пунктов Херсонской области, но все попытки наступления ВСУ были безуспешными, пояснил замглавы администрация Харьковской области Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Союзные силы надежно защищают регион, отметил Стремоусов, а потому все усилия националистов вновь установить контроль над Херсонской областью обречены на провал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ

Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.

МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев
Силовые структуры
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Мир. Новости мира
Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок
Военный ВС РФ об атаке ВСУ под Херсоном: "Вырвало бочину БТР, как кусок бумаги"
Силовые структуры
Военный ВС РФ об атаке ВСУ под Херсоном: "Вырвало бочину БТР, как кусок бумаги"
Последние материалы
Китай поблагодарил Путина за поддержку КНР по вопросу Тайваня
Бывший президент Бразилии задолжал бюджету страны $3,5 млн налогов
Иран будет ежедневно закупать девять миллионов кубометров газа у России
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
ПВО Новой Каховки отразила две ночные ракетные атаки на город
В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали 18 человек
WADA будет внимательно следить за работой Российского антидопингового агентства
Киргизия и Таджикистан договорились отвести войска от границы
Арестович допустил "обрушение" всего севера Луганской области
Эрдоган: Турция "позаботится о себе", если США не дадут истребители F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, hom[email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников