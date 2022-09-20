Украинские боевики продолжают обстрел мирных городов и населённых пунктов Херсонской области, но все попытки наступления ВСУ были безуспешными, пояснил замглавы администрация Харьковской области Кирилл Стремоусов.
"Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери", — рассказал он в интервью РИА Новости.
Союзные силы надежно защищают регион, отметил Стремоусов, а потому все усилия националистов вновь установить контроль над Херсонской областью обречены на провал.
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