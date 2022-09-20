Стремоусов: все попытки наступления украинских войск на Херсон потерпели крах

Украинские боевики продолжают обстрел мирных городов и населённых пунктов Херсонской области, но все попытки наступления ВСУ были безуспешными, пояснил замглавы администрация Харьковской области Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Союзные силы надежно защищают регион, отметил Стремоусов, а потому все усилия националистов вновь установить контроль над Херсонской областью обречены на провал.