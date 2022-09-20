В ДНР за сутки под обстрелами ВСУ погибли десять человек

В результате атак украинских боевиков только за последние сутки в ДНР погибли десять человек и 15 граждан республики были ранены.

"За минувшие сутки в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", — рассказал представитель штаба обороны ДНР.

Ранее глава в Херсонской области сообщил, что все атаки националистов были успешно отбиты.