В результате атак украинских боевиков только за последние сутки в ДНР погибли десять человек и 15 граждан республики были ранены.
"За минувшие сутки в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", — рассказал представитель штаба обороны ДНР.
Ранее глава в Херсонской области сообщил, что все атаки националистов были успешно отбиты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.