Кортунов: РФ стремится завершить конфликт на Украине, но не любой ценой

Россия стремится к завершению конфликта на Украине, но не на любых условиях и не любой ценой. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт прокомментировал РИА Новости слова лидера Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине.

Россия действительно хотела бы завершить спецоперацию как можно быстрее, однако не любой ценой и не на любых условиях, считает собеседник издания.

Он напомнил, что Путин во время пресс-конференции в Самарканде заявил, что Россия в этом вопросе никуда не торопится.