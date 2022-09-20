ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Очакове и по Днепропетровской области

Ночью, 20 сентября, российские войска нанесли ракетные удары по объектам военной инфраструктуры в городе Очаков. Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своём Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет.

Украинский чиновник сообщил, что удары "наносились по морской зоне". Однако какие именно объекты стали целями российской армии Ким не уточнил.

Также глава Днепропетровской администрации Николай Лукашук заявил, что удар произошёл в Синельниковском районе. Он отметил, что разрушена якобы нежилая постройка.

"По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал. Масштабы разрушений сейчас уточняются", — написал ставленник киевского режима в социальных сетях.