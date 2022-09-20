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Военкор Руденко о референдуме: СВО сворачивается и объявляется война

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Референдум о присоединении к России в Донецкой и Луганской Народных Республиках меняет всё в корне в противостоянии с Украиной. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко.

Он считает, что после народного голосования СВО будет свёрнута и объявлена война.

"Не может происходить специальная военная операция, когда у тебя враг на территории страны находится. Соответственно, и перевод экономики в военное русло и частичная мобилизация, всё это подразумевает вхождение территории в состав России", — заметил репортёр в своём Telegram-канале.

Другой не менее важный аспект, по словам военкора, это то, что Россия может нанести превентивный ядерный удар для защиты своей территории.

"А вот это уже холодный душ для многих горячих голов. Так что всё только начинается", — заключил он.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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