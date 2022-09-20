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В Волгограде мужчину приговорили к лишению свободы за спонсирование террориста

Силовые структуры

В Волгограде местные сотрудники УФСБ выяснили, что Файзали Халимхонов отправил три тысячи рублей соотечественнику, который находился в Сирии и действовал под контролем террористического движения "Исламское государство"*.

По данным novostivolgograda.ru, обвиняемый для передачи средств использовал мобильное приложение банка. Как отметили журналисты, злоумышленник получил девять лет тюремного заключения.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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