В Волгограде местные сотрудники УФСБ выяснили, что Файзали Халимхонов отправил три тысячи рублей соотечественнику, который находился в Сирии и действовал под контролем террористического движения "Исламское государство"*.
По данным novostivolgograda.ru, обвиняемый для передачи средств использовал мобильное приложение банка. Как отметили журналисты, злоумышленник получил девять лет тюремного заключения.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.