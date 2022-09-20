Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
За референдумом в ДНР смогут следить иностранные наблюдатели
Перенджиев о влиянии референдумов на ход СВО: "Остаётся открытым вопрос границ"
Пушилин: за попытки помешать референдуму предусмотрена уголовная ответственность
Тюменцам пришлось ждать приёма врача на улице из-за большого числа пациентов
Как правильно хранить лук зимой: главное подготовка к процессу
Стрелков о поправках в УК РФ: Можно не сомневаться — готовятся к мобилизации
Референдум о присоединении Херсонской области к РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Пушилин сделал заявление Путину по поводу референдума
ФРГ снова напугала Польшу заявлением о возврате территорий

Бородай заявил, что на Харьковском направлении имело место предательство

Силовые структуры

Оборона союзных сил России и Народной милиции пробует противника "на зуб", а украинская армия осознаёт, что с наступлением поздней осени все позиции будут открыты. Об этом заявил депутат Государственной Думы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Бородай заявил, что на Харьковском направлении имело место предательство

По его мнению, в середине октября ожидается стабилизация фронта. На линии соприкосновения останется только пехота, а тяжёлые виды вооружений будут спрятаны под землёй или оттянуты немного дальше.

"Нашему противнику за оставшееся время надо достичь максимальных успехов, прежде всего, территориальных, любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике, для того, чтобы эти успехи предъявить мировому сообществу, потребовать от него ещё больше денег", — заявил Бородай.

Западным странам выгодны намерения Киева, поскольку США затягивают конфликт и пытаются сделать всё, чтобы потери обеих сторон были максимальными.

По мнению депутата, после наступление ВСУ под Харьковом российская армия готовится к определённому реваншу.

"Противника ждут сюрпризы довольно существенные", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

Более того, на Харьковском направлении имело место предательство, подчеркнул Бородай. Он отметил, что на многих участках фронта находятся подразделения союзных сил. Не исключено, что противник начал шантажировать некоторых военнослужащих.

"Я не хочу сейчас называть ни номера, ни названия части, но был факт, когда некая часть очистила участок фронта буквально за час до удара противника. После чего, за сорок минут до массированного наступления, был нанесён существенный ракетный удар по штабу группировки в Балаклее", — рассказал Бородай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Сергей Лебедев Российский питейный беспредел: тысячи жизней и миллиарды убытков Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Последние материалы
Перенджиев о влиянии референдумов на ход СВО: "Остаётся открытым вопрос границ"
Пушилин: за попытки помешать референдуму предусмотрена уголовная ответственность
Тюменцам пришлось ждать приёма врача на улице из-за большого числа пациентов
Как правильно хранить лук зимой: главное подготовка к процессу
Стрелков о поправках в УК РФ: Можно не сомневаться — готовятся к мобилизации
Референдум о присоединении Херсонской области к РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Пушилин сделал заявление Путину по поводу референдума
ФРГ снова напугала Польшу заявлением о возврате территорий
Ходарёнок: британская разведка разгоняет фейк о бегстве подлодок РФ с Крыма
Пушилин приветствовал предстоящие референдумы в Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников