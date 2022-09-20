Бородай заявил, что на Харьковском направлении имело место предательство

Оборона союзных сил России и Народной милиции пробует противника "на зуб", а украинская армия осознаёт, что с наступлением поздней осени все позиции будут открыты. Об этом заявил депутат Государственной Думы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

По его мнению, в середине октября ожидается стабилизация фронта. На линии соприкосновения останется только пехота, а тяжёлые виды вооружений будут спрятаны под землёй или оттянуты немного дальше.

"Нашему противнику за оставшееся время надо достичь максимальных успехов, прежде всего, территориальных, любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике, для того, чтобы эти успехи предъявить мировому сообществу, потребовать от него ещё больше денег", — заявил Бородай.

Западным странам выгодны намерения Киева, поскольку США затягивают конфликт и пытаются сделать всё, чтобы потери обеих сторон были максимальными.

По мнению депутата, после наступление ВСУ под Харьковом российская армия готовится к определённому реваншу.

"Противника ждут сюрпризы довольно существенные", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

Более того, на Харьковском направлении имело место предательство, подчеркнул Бородай. Он отметил, что на многих участках фронта находятся подразделения союзных сил. Не исключено, что противник начал шантажировать некоторых военнослужащих.

"Я не хочу сейчас называть ни номера, ни названия части, но был факт, когда некая часть очистила участок фронта буквально за час до удара противника. После чего, за сорок минут до массированного наступления, был нанесён существенный ракетный удар по штабу группировки в Балаклее", — рассказал Бородай.