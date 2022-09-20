Марков о референдумах в Донбассе: "Путин принял вызов, готов к эскалации"

Политолог Сергей Марков заявил, что администрация российского лидера Владимира Путина намерена включить в состав Российской Федерации четыре региона, которые контролировал Киев.

Вместе с этим специалист сказал, что члены Госдумы одобрили законопроекты, которые, по мнению эксперта, облегчают объявление мобилизации в стране.

"Путин принял вызов Байдена, Макрона и Шольца, готов к эскалации", — подчеркнул Марков.

Ранее он призвал российских чиновников начать прокси-войну против военно-политического блока НАТО.