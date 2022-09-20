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Генштаб ВСУ: бойцы ВС РФ наступают в ДНР и вводят десантников из Сирии

Силовые структуры

Военкоры "Русской Весны" публикуют сводку Генштаба ВСУ от 20 сентября 2022 года. Так, сообщается, что российская армия сосредотачивает силы на занятие всей территории Донецкой Народной Республики.

На отдельных направлениях ВС РФ проводят разведку с воздуха, перегруппировку и вводят резервы. 217-й парашютно-десантный полк перебрасывают из Сирии на территорию Незалежной. Союзные силы наступают в районах населённых пунктов Николаевка Вторая, Весёлое, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка и Майорск.

Также в сводке значится информация о 7 ракетных ударах, 20 авиаударах и 15 обстрелах из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ в районе Северска, Славянска, Бахмута, Соледара, Угледара, Очакова и Никополя.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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