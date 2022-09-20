Ополченец Филин: Киев ведёт террор против мирного народа, обстреливая Донецк

От рук киевских силовиков продолжают гибнуть мирные жители Донецка. На этот раз снаряд ВСУ попал в троллейбусную остановку в Куйбышевском районе столицы ДНР. Сообщается о 13 летальных исходах и большом количестве раненых. Общественный деятель, ополченец "первой волны" 2014 года Влад Филин рассказал, какая обстановка царит в Донецке.

"Сегодня были массированные артобстрелы мирных кварталов Донецка — площади Бакинских комиссаров и строительно-продуктового рынка "Сокол" на Текстильщике. Это были не "одиночные шальные снаряды" — точность попаданий и количество снарядов говорят о том, что это — сознательный и целенаправленный террор против мирного населения. Украинские артиллеристы точно знали, куда и зачем они стреляют, и делали это профессионально. За профессионализм зачёт, за сволочизм отдельный разговор", — рассказывает собеседник изданию argumenti.ru.

На месте происшествия до сих пор стоит запах мяса, хотя асфальт мыли коммунальные службы, сообщает Филин. Маршрутные транспортные средства не ходят, повсюду горят свечи, выбитые витрины пытаются заменить фанерой. Жизнь в городе продолжается, говорит ополченец.