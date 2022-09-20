Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал, как город обороняли азербайджанцы, сообщает EADaily.
Маркушин отметил, что азербайджанцы из Ирпеня сражались с ним плечом к плечу. Азербайджан, по его словам, оказал централизованную помощь Украине.
"Азербайджан оказал большую гуманитарную помощь нашему городу. Тем самым Азербайджан показал, что он большой друг не только Украины, но и "города-героя" Ирпеня", — рассказал градоначальник.
Мэр отметил, что гуманитарная помощь из дружественной республики доставлялась в Киев, а затем распределялась в другие города Украины.
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