Украинский мэр рассказал о централизованной помощи ВСУ из Азербайджана

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал, как город обороняли азербайджанцы, сообщает EADaily.

Маркушин отметил, что азербайджанцы из Ирпеня сражались с ним плечом к плечу. Азербайджан, по его словам, оказал централизованную помощь Украине.

"Азербайджан оказал большую гуманитарную помощь нашему городу. Тем самым Азербайджан показал, что он большой друг не только Украины, но и "города-героя" Ирпеня", — рассказал градоначальник.

Мэр отметил, что гуманитарная помощь из дружественной республики доставлялась в Киев, а затем распределялась в другие города Украины.

Военные источники в Европе утверждают, что Баку снабжает ВСУ оружием.