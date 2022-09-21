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Больницы украинского города Николаева заполнены ранеными солдатами ВСУ

Силовые структуры

Военные госпитали и гражданские больницы Николаева, город находится под контролем Киева, заполнены раненными военнослужащими ВСУ, сообщил источник агентства РИА Новости.

Он уточнил, что солдат везут из под Херсона, причём не только в Николаев, но и в соседние населённые пункты.

"Вчера общался со своим знакомым с "передка", говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так всё время получают по шее. "Двухсотых" (ликвидированных — Прим. ред.) у нас немерено, раненых просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, ещё и везут в другие города", — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что часто ранения оформляют как бытовые травмы, для утаивания реальной статистики.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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