Украинские боевики рано утром 21 сентября обстреляли Донецк реактивными снарядами системы "Град", сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.

"06:30 — город Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", — гласит официальное заявление.

Ранее сообщалось, что артиллерийскому налёту также подвергся донецкий город Горловка.

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