У президента Украины Владимира Зеленского была возможность остановить конфликт уже вскоре после начала спецоперации, но такое развитие событий не устроило Запад.
"В апреле 2022 года российские и украинские переговорщики, похоже, предварительно договорились о планах промежуточного урегулирования путем переговоров", — пришли к выводу аналитики издания The National Interest.
Позже Зеленский отказался от всех договорённостей, отмечают эксперты. По их словам, он сделал это после переговоров с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выразил решительное несогласие с возможным примирением и отговорил украинского президента.
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