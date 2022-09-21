TNI: Британия помешала Зеленскому прекратить конфликт в первые дни спецоперации

У президента Украины Владимира Зеленского была возможность остановить конфликт уже вскоре после начала спецоперации, но такое развитие событий не устроило Запад.

"В апреле 2022 года российские и украинские переговорщики, похоже, предварительно договорились о планах промежуточного урегулирования путем переговоров", — пришли к выводу аналитики издания The National Interest.

Позже Зеленский отказался от всех договорённостей, отмечают эксперты. По их словам, он сделал это после переговоров с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выразил решительное несогласие с возможным примирением и отговорил украинского президента.