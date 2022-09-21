Шойгу заявил, что в Киеве сидит фактически западное военное командование

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в Киеве находится военное командование Запада, которое состоит их 150 специалистов. По его словам, именно западные военнослужащие руководят всеми операциями ВСУ.

"Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит", — сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24".