Запорожская атомная электростанция подверглась обстрелы со стороны украинских боевиков, передаёт РИА Новости.
В результате ударов ВСУ высоковольтная линия электропередачи и оборудования связи одного из энергоблоков были повреждены. Об этом сообщили власти региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.