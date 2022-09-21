При обстреле ЗАЭС боевиками ВСУ повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока

Запорожская атомная электростанция подверглась обстрелы со стороны украинских боевиков, передаёт РИА Новости.

В результате ударов ВСУ высоковольтная линия электропередачи и оборудования связи одного из энергоблоков были повреждены. Об этом сообщили власти региона.