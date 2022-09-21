Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинских граждан.
По её словам, неонацисты каждый день проводят террористические акты, в частности, и на российской территории.
"Просвещённая Европа ни разу не осудила такие античеловечные деяния", — отметила Матвиенко.
Ранее экс-представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга США в отставке Гарри Табах заявил, что США и Европа пытаются руками Украины уничтожить Россию.
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