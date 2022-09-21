Песков: статус военной спецоперации на Украине остался прежним

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не меняли статус спецоперации РФ по принуждению к мире на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь лидера нашей страны в беседе с ТАСС, военное положение тоже не объявляли.