Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не меняли статус спецоперации РФ по принуждению к мире на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь лидера нашей страны в беседе с ТАСС, военное положение тоже не объявляли.
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