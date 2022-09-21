Освобождённый в середине августа посёлок Пески вновь подвергся нападению украинской армии. Союзным войскам РФ и ДНР удалось успешно отразить наступление.
Как сообщает военкор Андрей Руденко, в результате безуспешной атаки противник потерял более сотни бойцов и несколько единиц военной техники.
Группа украинских солдат попыталась прорвать линию обороны под прикрытием танков. Несмотря на попытки ВСУ маневрировать, средства воздушной разведки союзных сил РФ и народной республики вовремя обнаружили противника. По группе были нанесены массированные артиллерийские удары, в результате чего попытка атаки посёлка Пески сорвалась.
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