Совбез Белоруссии: Минск не станет объявлять мобилизацию

Секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не станут объявлять в стране мобилизацию. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Николаем Патрушевым представитель Минска отметил: нынешних сил достаточно для защиты государства.

"Мобилизация — это не про нас, народ и страна мобилизованы и так", — сказал Вольфович, передаёт БелТА.