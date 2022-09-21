Секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не станут объявлять в стране мобилизацию. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Николаем Патрушевым представитель Минска отметил: нынешних сил достаточно для защиты государства.
"Мобилизация — это не про нас, народ и страна мобилизованы и так", — сказал Вольфович, передаёт БелТА.
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