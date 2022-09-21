Председатель Китая призвал солдат сосредоточиться на подготовке к войнам

Китайский лидер Си Цзиньпин обратил внимание на необходимость готовиться к войнам. Во время конференции по национальной обороне глава республики потребовал понимать новую ситуацию в мире и не бояться нововведений. Об этом написали в Синьхуа.