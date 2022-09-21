Китайский лидер Си Цзиньпин обратил внимание на необходимость готовиться к войнам. Во время конференции по национальной обороне глава республики потребовал понимать новую ситуацию в мире и не бояться нововведений. Об этом написали в Синьхуа.
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