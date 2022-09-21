Союзные силы ВС РФ и ДНР уничтожили бригаду ВСУ, напрямую подчинённую Зеленскому

Согласно сводке Министерства обороны РФ, на Угледарском направлении под удары попала 1-я отдельная бригада, которая подчиняется Зеленскому, пишет "Военное обозрение".

Командование президентской бригады имени Богдана Хмельницкого перешла к контратаке наших подразделений под Павловкой. Но наступление закончилось неудачно: российская артиллерия нанесла поражение по 3-му батальону бригады, после чего она отступила. Противник потерял 4 танков, 8 автомобилей. Больше 60 человек убито и ранено.

Также сообщается, что на Херсонском направлении в районе села Правдино 28-я бригада ВСУ потерпела поражение. Зайдя на минное поле, противник не смог выйти из него и потерял 200 солдат и 21 единицу техники.

В районе Артёмовска высокоточными ракетными ударами ВКС уничтожили 9 единиц военной техники.

Всего за сутки артиллерия и авиация РФ накрыла ударами 147 районов, в которых располагались личный состав и бронетехника ВСУ. В результате ликвидировано 12 складов с боеприпасами и вооружением. Средствами ПВО сбито 11 БПЛА, в том числе Bayraktar TB2 над Херсонской областью.

В результате боевых действий ВС РФ уничтожено 28 снарядов РСЗО HIMARS, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.