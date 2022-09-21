Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, какие категории граждан РФ попадут под частичную мобилизацию.
"Призыву будут подлежать резервисты первой и второй очереди в возрасте от 25 до 40 лет, и то не все. Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики", — сказал Матвийчук в беседе с URA.RU
Он напомнил, что резервисты — это те, кто уже проходил службу в армии. Что касается студентов военных вузов, сотрудников метрополитена и оборонных предприятий, то они призываться не будут, отметил бывший офицер спецназа.
По его словам, решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации не означает, что Россия объявила кому-то войну.
"Это ещё не война. Наш президент говорил, что "мы еще ничего не начали". И вот мы теперь, я так понимаю, начали", — подчеркнул собеседник издания.
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