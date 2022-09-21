Военкор Руденко: союзные войска отбили поселок Пески под Донецком

Продолжается освобождение Украины от националистов киевского режима.

Войска Вооружённых сил России совместно с Народной милицией ДНР смогли отразить наступление бандеровцев в населённом пункте Пески.

Об этом сообщает издание warfiles.ru со ссылкой на военного корреспондента Андрея Руденко с места событий.