Продолжается освобождение Украины от националистов киевского режима.
Войска Вооружённых сил России совместно с Народной милицией ДНР смогли отразить наступление бандеровцев в населённом пункте Пески.
Об этом сообщает издание warfiles.ru со ссылкой на военного корреспондента Андрея Руденко с места событий.
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