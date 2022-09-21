Объединённая армия РФ и ЛДНР продолжает освобождать Запорожскую область.

Издание "Русская Весна" продемонстрировало, как Вооружённые силы РФ уничтожают "пиратов спецназначения" на реке Днепр.

Спецгруппа националистов киевского режима пыталась переправиться на берег, контролируемый Россией.

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