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Союзные силы уничтожают "пиратов спецназначения" на Днепре

Силовые структуры

Объединённая армия РФ и ЛДНР продолжает освобождать Запорожскую область.

Издание "Русская Весна" продемонстрировало, как Вооружённые силы РФ уничтожают "пиратов спецназначения" на реке Днепр.

Спецгруппа националистов киевского режима пыталась переправиться на берег, контролируемый Россией.

"Это закончилось плачевно", — подытожили военкоры издания.

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Союзные силы уничтожают "пиратов спецназначения" на Днепре
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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