Под Белгородом в среду, 21 сентября, снова вечером сработала система противовоздушной обороны.
Националисты киевской власти не оставляют своих преступных попыток ударить западным вооружением по территории РФ.
Об этом сообщил Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo.
"Наша противовоздушная оборона не дремлет. Только что военные отработали по целям в небе над Белогородской областью", — пишет портал.
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