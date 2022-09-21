WarGonzo: под Белгородом опять сработала система ПВО

Под Белгородом в среду, 21 сентября, снова вечером сработала система противовоздушной обороны.

Националисты киевской власти не оставляют своих преступных попыток ударить западным вооружением по территории РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo.

"Наша противовоздушная оборона не дремлет. Только что военные отработали по целям в небе над Белогородской областью", — пишет портал.