Киев срочно требует поставок танков и ракет в ответ на мобилизацию в РФ

Украина нервно отреагировала на весть о мобилизации в РФ. В ОПУ бьют тревогу и уже требуют от Запада принять меры.

Конечно, Киев просит как можно больше оружия: танков и дальнобойных ракет. Времени на то, чтобы повлиять на ситуацию, у него осталось мало, пишет "Военное обозрение".

Сейчас ВСУ пытаются наступать, однако через две-три недели ситуация поменяется кардинально.

Киевская власть уже бьёт во все колокола, требуя от Вашингтона, как главного спонсора, поставок танков и ракет к HIMARS.