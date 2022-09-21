Украина нервно отреагировала на весть о мобилизации в РФ. В ОПУ бьют тревогу и уже требуют от Запада принять меры.
Конечно, Киев просит как можно больше оружия: танков и дальнобойных ракет. Времени на то, чтобы повлиять на ситуацию, у него осталось мало, пишет "Военное обозрение".
Сейчас ВСУ пытаются наступать, однако через две-три недели ситуация поменяется кардинально.
Киевская власть уже бьёт во все колокола, требуя от Вашингтона, как главного спонсора, поставок танков и ракет к HIMARS.
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