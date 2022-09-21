Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Чешский премьер нашёл новое "мощное оружие" против России
Лавров предупредил, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине.
В битве за Красный Лиман "Отважные" ведут бои за каждый дом
Sohu: необычное предложение России по нефти стало неприятным сюрпризом для США
Житель Ставропольского края получил 22 года тюрьмы за изнасилование падчериц
В Тюмени сообщили о новом виде мошенничества с привлечением подростков
Мощный взрыв прогремел в микрорайоне Херсона
В Нижнем Тагиле пенсионерка отправила якобы работникам ФСБ 1,8 миллиона рублей
WarGonzo: под Белгородом опять сработала система ПВО

Киев срочно требует поставок танков и ракет в ответ на мобилизацию в РФ

Силовые структуры

Украина нервно отреагировала на весть о мобилизации в РФ. В ОПУ бьют тревогу и уже требуют от Запада принять меры.

Конечно, Киев просит как можно больше оружия: танков и дальнобойных ракет. Времени на то, чтобы повлиять на ситуацию, у него осталось мало, пишет "Военное обозрение".

Сейчас ВСУ пытаются наступать, однако через две-три недели ситуация поменяется кардинально.

Киевская власть уже бьёт во все колокола, требуя от Вашингтона, как главного спонсора, поставок танков и ракет к HIMARS. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Политика. Новости и аналитика
Политологи: референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Новости Украины
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Последние материалы
Шугалей рассказал о помощи Донбассу, своем освобождении из плена в Ливии и мобилизации
В битве за Красный Лиман "Отважные" ведут бои за каждый дом
Sohu: необычное предложение России по нефти стало неприятным сюрпризом для США
Житель Ставропольского края получил 22 года тюрьмы за изнасилование падчериц
В Тюмени сообщили о новом виде мошенничества с привлечением подростков
Мощный взрыв прогремел в микрорайоне Херсона
В Нижнем Тагиле пенсионерка отправила якобы работникам ФСБ 1,8 миллиона рублей
WarGonzo: под Белгородом опять сработала система ПВО
Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю
Экс-премьер Украины Азаров подал иск в суд против Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников