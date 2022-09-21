Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединённые Штаты рискуют стать стороной "украинского конфликта".
Об этом министр заявил в интервью изданию Newsweek.
"Из американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведывательные данные, целеуказания для нанесения ударов", — отметил Лавров.
По его словам, Кремль фиксирует присутствие наёмников и советников из США "на поле боя".
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