Reuters: РФ освобождает американцев Дрюке и Хюина в рамках обмена пленными

Россия освободила десять военнопленных-наёмников, захваченных на Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

В их числе были двое граждан США, наёмники Александер Дрюке и Энди Хьюн.

"Россия освободила 39-летнего гражданина США Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина в рамках обмена заключёнными при посредничестве Саудовской Аравии", — сказано в сообщении.

Оба гражданина США из Алабамы, а попали они в плен в июне на востоке Украины.

Хьюн и Дрюке считаются первыми американцами, пленёнными объединённой армией в рамках специальной военной операции России на Украине.