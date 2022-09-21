Россия освободила десять военнопленных-наёмников, захваченных на Украине.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.
В их числе были двое граждан США, наёмники Александер Дрюке и Энди Хьюн.
"Россия освободила 39-летнего гражданина США Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина в рамках обмена заключёнными при посредничестве Саудовской Аравии", — сказано в сообщении.
Оба гражданина США из Алабамы, а попали они в плен в июне на востоке Украины.
Хьюн и Дрюке считаются первыми американцами, пленёнными объединённой армией в рамках специальной военной операции России на Украине.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.