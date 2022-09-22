Новая российская ракета Х38МЭ на испытаниях превзошла все зарубежные аналоги

Испытания новой многоцелевой ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38МЭ доказали, что она превосходит все зарубежные аналоги, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Сравнительные оценки с зарубежными аналогами многоцелевых тактических ракет "воздух-поверхность" показывают, что ракеты Х-38МЭ являются очень эффективными", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Обносов добавил, что боеприпас создан для самолётов пятого поколения, а система наведения ракеты обладает высоким "уровнем интеллекта".