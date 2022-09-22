Испытания новой многоцелевой ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38МЭ доказали, что она превосходит все зарубежные аналоги, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Сравнительные оценки с зарубежными аналогами многоцелевых тактических ракет "воздух-поверхность" показывают, что ракеты Х-38МЭ являются очень эффективными", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.
Обносов добавил, что боеприпас создан для самолётов пятого поколения, а система наведения ракеты обладает высоким "уровнем интеллекта".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.