Российские учёные и конструкторы превзошли многих зарубежных коллег в создании новейшего ракетного оружия, рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
В пример он привёл возможность взаимодействия "роя" боеприпасов.
"Выпускается рой ракет, они обмениваются информацией между собой, перераспределяют цели, которые необходимо поразить. Это уже высший пилотаж!" — пояснил Обносов в интервью агентству ТАСС.
Системы ПВО вероятного противника постоянно модернизируются, а потому развитие российской ракетной техники необходимо продолжать, отметил специалист.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.