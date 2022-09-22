Спикер Госдумы Володин: у депутатов РФ нет брони по частичной мобилизации

Если российские депутаты подходят под требования частичной мобилизации, они должны принять участие в спецоперации, отметил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", — заявил он в собственном Telegram-канале.