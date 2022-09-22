Если российские депутаты подходят под требования частичной мобилизации, они должны принять участие в спецоперации, отметил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", — заявил он в собственном Telegram-канале.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.