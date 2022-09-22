Ищенко: будет ядерная бомбардировка украинской территории

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Запад настолько "достал" Россию, что вполне возможна бомбардировка Украины ядерным оружием, чтобы показать всю серьёзность намерений Москвы.

"До полного ядерного апокалипсиса будет ещё ядерная бомбардировка украинской территории. Для начала. Потому что это последний способ продемонстрировать серьёзность намерений", — приводит его слова радио "Говорит Москва".

По словам политолога, Западу пять-десять лет назад Россия предлагала гораздо выгоднее условия для того, чтобы не было даже разговоров о возможном применении ядерного оружия, но РФ не была услышана.

"Сейчас я не представляю себе, как Запад будет договариваться, на каких условиях — если его не устраивали условия значительно лучшие, которые ему предлагали пять-десять лет назад", — заключил он.

Ранее Ищенко отметил, что опасность применения ядерного оружия каждой из сторон растёт.