К жителю Читы, попавшему под частичную мобилизацию, приехали домой сотрудники военкомата и лично в руки вручили красную повестку. Об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости.
Мужчина заявил, что он к этому готов не был. Но ему сказали явиться к десяти часам с тёплыми вещами, а повестку предъявить по месту работы.
Издание отмечает, что в военкомате Читы было человек 20 с сумками и в военной форме, из которых согласился побеседовать с журналистом лишь один. Он заявил, что является офицером запаса, раньше служил в армии, но не участвовал в боевых действиях.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.