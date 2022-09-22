Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку

К жителю Читы, попавшему под частичную мобилизацию, приехали домой сотрудники военкомата и лично в руки вручили красную повестку. Об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости.

Мужчина заявил, что он к этому готов не был. Но ему сказали явиться к десяти часам с тёплыми вещами, а повестку предъявить по месту работы.

Издание отмечает, что в военкомате Читы было человек 20 с сумками и в военной форме, из которых согласился побеседовать с журналистом лишь один. Он заявил, что является офицером запаса, раньше служил в армии, но не участвовал в боевых действиях.