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Аксёнов: в Крыму были подавлены и сбиты три беспилотника ВСУ

Силовые структуры

В четверг системами радиоэлектронной борьбы были подавлены и сбиты силами ПВО беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх районах Крыма.

Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он также добавил, что ситуация находится под полным контролем.

Ранее сегодня появилась информация о сбитом беспилотнике ВСУ в Джанкое.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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