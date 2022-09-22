В четверг системами радиоэлектронной борьбы были подавлены и сбиты силами ПВО беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх районах Крыма.
Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он также добавил, что ситуация находится под полным контролем.
Ранее сегодня появилась информация о сбитом беспилотнике ВСУ в Джанкое.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.