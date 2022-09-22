Аксёнов: в Крыму были подавлены и сбиты три беспилотника ВСУ

В четверг системами радиоэлектронной борьбы были подавлены и сбиты силами ПВО беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх районах Крыма.

Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он также добавил, что ситуация находится под полным контролем.

Ранее сегодня появилась информация о сбитом беспилотнике ВСУ в Джанкое.