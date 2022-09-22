Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территории Луганской, Донецкой народных республик и освобождённых областей Украины после проведения референдумов по вхождению в Россию будут значительно усилены российскими войсками.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.