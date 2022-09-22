Медведев: территории Донбасса и освобождённых областей усилят войсками РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территории Луганской, Донецкой народных республик и освобождённых областей Украины после проведения референдумов по вхождению в Россию будут значительно усилены российскими войсками.