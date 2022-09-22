В Мелитополе в результате теракта погибли шесть человек — власти

Власти Мелитополя сообщили, что в результате утреннего взрыва в районе центрального рынка погибли шесть человек.

"По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", — отметили они.