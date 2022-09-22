Власти Мелитополя сообщили, что в результате утреннего взрыва в районе центрального рынка погибли шесть человек.
"По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", — отметили они.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.