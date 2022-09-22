Официальные представители Минобороны России рассказали об ударах по 17-й танковой бригаде ВСУ и хранилищу боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады армии Украины. По информации ведомства, цели находились в районе Северска в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, 15 единиц техники и более 1 000 боеприпасов к миномётам", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО заявили об атаке на 60-ю пехотную бригаду ВСУ в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, 96-й батальон утратил боеспособность.
Ранее в ведомстве проинформировали о ликвидации до 150 боевиков ВСУ и "Иностранного легиона" в Запорожье.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.