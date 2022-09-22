Минобороны: ВС России ликвидировали более 90 украинских военных в ДНР

Официальные представители Минобороны России рассказали об ударах по 17-й танковой бригаде ВСУ и хранилищу боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады армии Украины. По информации ведомства, цели находились в районе Северска в Донецкой Народной Республике.

"Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, 15 единиц техники и более 1 000 боеприпасов к миномётам", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО заявили об атаке на 60-ю пехотную бригаду ВСУ в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, 96-й батальон утратил боеспособность.

Ранее в ведомстве проинформировали о ликвидации до 150 боевиков ВСУ и "Иностранного легиона" в Запорожье.