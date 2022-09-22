Пушилин: Украине в результате обмена были переданы 215 боевиков ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал о том, что в результате обмена пленными Украине были переданы 215 боевиков, часть из них — представители националистических батальонов.