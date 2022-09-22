Леонков заявил, что у России уже готов эффективный ответ РСЗО HIMARS на Украине

На вооружении российской армии есть комплекс, аналогичный американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

РСЗО "Торнадо-С" способна поражать цели с высокой точностью. Во время боевых действий на Украине российские войска уже применяли данный вид вооружения, эффективность которого оказалась на уровне 100%, отметил Леонков.

В начала военной спецоперации на вооружении ВС РФ было всего два десятка единиц "Торнадо-С". Однако сейчас оборонно-промышленный комплекс России интенсивно производит новейшие боеприпасы и другие компоненты, с помощью которых численность РСЗО увеличивается.

"Насколько я знаю, на тульском предприятии "Сплав" работают в три смены. Понятно, что технологический процесс идёт со своей скоростью, и сделать его быстрее нельзя. Но появятся эти установки на линии боевого соприкосновения. Потому что одно дело площади накрывать, а другое, когда одна ракета — одна цель", — заявил Леонков в эфире "Соловьёв LIVE".