На вооружении российской армии есть комплекс, аналогичный американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
РСЗО "Торнадо-С" способна поражать цели с высокой точностью. Во время боевых действий на Украине российские войска уже применяли данный вид вооружения, эффективность которого оказалась на уровне 100%, отметил Леонков.
В начала военной спецоперации на вооружении ВС РФ было всего два десятка единиц "Торнадо-С". Однако сейчас оборонно-промышленный комплекс России интенсивно производит новейшие боеприпасы и другие компоненты, с помощью которых численность РСЗО увеличивается.
"Насколько я знаю, на тульском предприятии "Сплав" работают в три смены. Понятно, что технологический процесс идёт со своей скоростью, и сделать его быстрее нельзя. Но появятся эти установки на линии боевого соприкосновения. Потому что одно дело площади накрывать, а другое, когда одна ракета — одна цель", — заявил Леонков в эфире "Соловьёв LIVE".
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.