В боях за Красный Лиман артиллерия "О" ВС РФ ровняет с землёй позиции ВСУ

Одной из самых горячих точек специальной военной операции на Украине остаётся район населённого пункта Красный Лиман. ВСУ продолжают попытки штурма, которые успешно отражаются союзными войсками.

Как сообщают корреспонденты "Русской весны", российские артиллеристы буквально ровняют с землёй позиции противника на данном участке.

Расчёты российской артиллерии совместно с бойцами спецназа выявляют и уничтожают украинские группировки, предпринимающие попытки контратаки на Красный Лиман. Издание размещает видеоролик, демонстрирующий работу российских бойцов.