Владимир Зеленский назвал россиян "соучастниками преступлений" и предупредил, что после проведения референдумов Украина не станет вести с Россией никаких переговоров.
Президент Украины посвятил своё выступление частичной мобилизации в России. Он заявил, что для граждан РФ вооружённый конфликт теперь не "где-то там, в интернете". Он уверен, что боевые действия теперь придут "в каждый дом".
Зеленский обратился к россиянам и сказал, что украинцы видели митинги "пусть и не массовые". Граждан РФ он назвал "соучастниками преступлений", так как они молчали с момента начала спецоперации на Украине. Теперь, по его словам, для каждого настало время выбора.
Ранее Владимир Зеленский эмоционально высказался о нежелании западных стран поставлять Украине танки.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.