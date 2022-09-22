Зеленский позлорадствовал по поводу мобилизации в РФ: "Придут в каждый дом"

Владимир Зеленский назвал россиян "соучастниками преступлений" и предупредил, что после проведения референдумов Украина не станет вести с Россией никаких переговоров.

Президент Украины посвятил своё выступление частичной мобилизации в России. Он заявил, что для граждан РФ вооружённый конфликт теперь не "где-то там, в интернете". Он уверен, что боевые действия теперь придут "в каждый дом".

Зеленский обратился к россиянам и сказал, что украинцы видели митинги "пусть и не массовые". Граждан РФ он назвал "соучастниками преступлений", так как они молчали с момента начала спецоперации на Украине. Теперь, по его словам, для каждого настало время выбора.

Ранее Владимир Зеленский эмоционально высказался о нежелании западных стран поставлять Украине танки.