В начале августа при обстреле Горловки погибла полковник Ольга Качура (позывной Корса). В интервью Юлии Барановской она рассказала о нехорошей примете, связанной с покойниками.
В словах Качуры, сказанных в интервью, увидели пророчество о кончине.
Во время беседы с телеведущей Барановской Ольга совершила действие, от которого ей самой стало не по себе.
"Шапку никогда так не кладут. Я неправильно положила. Шапку так кладут один раз в жизни на стол, покойника шапку, фуражку кладут. Я надеюсь, что у меня это не скоро будет", — сказала Ольга.
Через два дня "Корса" погибла при обстреле.
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